Inmigrante y traficante de odio, hoy destapamos a la “Muy mona venezolana”

Venezolana de origen, afincada en Galicia, proviene de una familia vinculada al periodismo y suele lanzar sus posts con una frase de encabezado. Dos de las más habituales son: “Vienen los mejores” y “El caos de la inmigración ilegal”. Titulares que suelen ir acompañados de contenidos que pretenden asociar inmigración con delincuencia. Participó activamente en la difusión de los bulos lanzados por Vox para alentar las cacerías de inmigrantes en Torre-Pacheco.