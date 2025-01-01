edición general
Inmigrante y traficante de odio, hoy destapamos a la “Muy mona venezolana”

Venezolana de origen, afincada en Galicia, proviene de una familia vinculada al periodismo y suele lanzar sus posts con una frase de encabezado. Dos de las más habituales son: “Vienen los mejores” y “El caos de la inmigración ilegal”. Titulares que suelen ir acompañados de contenidos que pretenden asociar inmigración con delincuencia. Participó activamente en la difusión de los bulos lanzados por Vox para alentar las cacerías de inmigrantes en Torre-Pacheco.

victorjba #2 victorjba
Pues por lo visto ella no se cuenta entre esos "mejores" xD
alfre2 #4 alfre2
#2 sueltas a un venezolano en el Polo Sur y se sigue viendo a sí mismo como un lugareño. Los inmigrantes son otros!!
Top_Banana #5 Top_Banana
Inmigrantes racistas en España, que cosas.

A los racistas patrios les va a explotar la cabeza a este paso.
#6 daniMate
Podéis dar ejemplo y volverse a su país.
#7 Godoferoz
Es curioso, los inmigrantes venezolanos en Sudamérica son vistos como aquí los moros, pero seguro que de eso no saca videos esta mujer
canduteria #1 canduteria
No era árabe?
Top_Banana #3 Top_Banana
#1 Esa es la "Muy mona" original. Con esta hacen un símil con el nick.
