La inmigración evita el 60% del agujero económico que causa el envejecimiento pero no frena el deterioro del nivel de vida

La inmigración alivia la presión sobre las pensiones y el mercado laboral, pero no logra frenar por sí sola el deterioro de la renta per cápita en un país con baja productividad y una población que sigue envejeciendo. Los datos son contundentes. La edad media de los nacidos en el extranjero es de 41,3 años, cuatro años menos que la de los nacidos en España (45,1 años). Además, su tasa de actividad —la proporción de gente que trabaja o busca empleo— es 15 puntos superior a la de los nativos: un 71,4% frente al 55,7% de los españoles.