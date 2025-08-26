edición general
26 meneos
25 clics
Iniciativa parlamentaria para expulsar al equipo Israel Premier Tech de La Vuelta

Iniciativa parlamentaria para expulsar al equipo Israel Premier Tech de La Vuelta

IU registró este lunes, a última hora, una iniciativa parlamentaria para exigir al Gobierno que plantee a los organizadores de La Vuelta la exclusión del equipo ciclista Israel-Premier Tech “mientras persistan las medidas cautelares" de la Corte Internacional de Justicia relativas a Gaza. IU tacha de "inaceptable" que en España "se promocionen o normalicen", directa o indirectamente con apoyo público, "equipos o estructuras deportivas que funcionan como vehículos de blanqueo institucional" de actuaciones como la de Israel en Gaza.

| etiquetas: iu , ciclicismo , la vuelta , blanqueo israel
22 4 0 K 175 actualidad
2 comentarios
22 4 0 K 175 actualidad
ehizabai #1 ehizabai
¿Para vetar a los rusos hubo tantas ostias?
1 K 17
#2 sr.naranja
Mejor aprovechar la ocasion para trollear a los sionistas. Pintar el asfalto con banderas palestinas o directamente torear con banderas palestinas a los corredores del equipo .
0 K 6

menéame