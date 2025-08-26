Iniciativa parlamentaria para expulsar al equipo Israel Premier Tech de La Vuelta

IU registró este lunes, a última hora, una iniciativa parlamentaria para exigir al Gobierno que plantee a los organizadores de La Vuelta la exclusión del equipo ciclista Israel-Premier Tech “mientras persistan las medidas cautelares" de la Corte Internacional de Justicia relativas a Gaza. IU tacha de "inaceptable" que en España "se promocionen o normalicen", directa o indirectamente con apoyo público, "equipos o estructuras deportivas que funcionan como vehículos de blanqueo institucional" de actuaciones como la de Israel en Gaza.