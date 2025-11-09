Ingresada por una posible sobredosis de medicamentos la exfiscal militar israelí acusada de filtrar los abusos a un preso palestino

La exabogada general del Ejército de Israel Yifat Tomer-Yerushalmi, en arresto domiciliario acusada de filtrar un vídeo en el que se ve a varios carceleros israelíes abusar de un prisionero palestino, fue ingresada este domingo en un hospital por haber supuestamente ingerido medicamentos, según informó la prensa local. Hace dos días, un tribunal puso bajo arresto domiciliario durante diez días a Tomer-Yerushalmi, acusada de fraude, abuso de confianza, abuso de su cargo, obstrucción de la justicia y divulgación ilegal de material por la filtrac