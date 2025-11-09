edición general
Ingresada por una posible sobredosis de medicamentos la exfiscal militar israelí acusada de filtrar los abusos a un preso palestino

La exabogada general del Ejército de Israel Yifat Tomer-Yerushalmi, en arresto domiciliario acusada de filtrar un vídeo en el que se ve a varios carceleros israelíes abusar de un prisionero palestino, fue ingresada este domingo en un hospital por haber supuestamente ingerido medicamentos, según informó la prensa local. Hace dos días, un tribunal puso bajo arresto domiciliario durante diez días a Tomer-Yerushalmi, acusada de fraude, abuso de confianza, abuso de su cargo, obstrucción de la justicia y divulgación ilegal de material por la filtrac

6 comentarios
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Sospechoso
2 K 22
Fotoperfecta #4 Fotoperfecta
Y uno de los efectos secundarios de los medicamentos son los impulsos irrefrenables de saltar por las ventanas....:roll:
1 K 20
mmlv #3 mmlv
Se la van a cargar, antes o después
0 K 19
KLKManin #2 KLKManin
Si aun está viva es probable que no haya sido el Mosad
1 K 18
Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
Israel no quiere que se sepan sus habituales prácticas de torturas nazi contra los palestinos, de ahí la persecución terrorista que sufre esta mujer.
0 K 11
#5 mariopg
son el mal
0 K 5

