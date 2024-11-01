edición general
Inglaterra está viviendo una invasión sin precedentes. El problema es que son pulpos, y están devorando todo lo que encuentran

El litoral sur de Inglaterra ha vivido un fenómeno insólito: la llegada masiva de pulpos mediterráneos, una especie poco común en esas aguas y que, de repente, se ha convertido en protagonista de los muelles y mercados pesqueros. En Brixham, principal puerto del suroeste, pescadores como Arthur Dewhirst vieron cómo sus redes rebosaban de cefalópodos en lugar de peces habituales, transformando las faenas en inesperadas bonanzas económicas que llegaron a aportar hasta 10.000 libras extra semanales.

7 comentarios
#1 RaulUrdaci
El masivo desplazamiento de las especies marinas por el calentamiento de los océanos.
qwe_sin_la_q #2 qwe_sin_la_q
Eso se soluciona importando gallegos xD
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Armados con calderas de cobre, pimentón y sal gorda. xD
reivaj01 #5 reivaj01
En vez de pulpo a la gallega, habrá que comer Octopus at Yorkshire Style, pero en el fondo es lo mismo cambias el pimentón por paprika y a la sal le añades una "t".
Tertuliano_equidistante #6 Tertuliano_equidistante *
Los peces locales van a empezar a votar en masa a la ultraderecha: “No hay derecho, vienen y se comen las mejores gambas, son más inteligentes que nosotros. Como esto siga así no vamos a poder seguir haciendo fish ‘n chips, nuestros humanos van a tener que conformarse con pulpo a la gallega” —ha declarado un indignado bacalao que ha preferido guardar el anonimato.
Brill #7 Brill
Menudo problemón... que los hagan a feira.
Format_C #4 Format_C
Pues que buena noticia, tanto para pescadores como para los británicos que tienen un gastronomía asquerosa. Aunque seguro que le ponen salsa de menta y cerveza tibia
