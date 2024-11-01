Los ingenieros de software pagados para arreglar los desastres programados por vibe-coders [eng]

El supuesto beneficio de la programacion "vibe" (vibe coding), que se refiere a la práctica de construir software con herramientas de IA sin prestar mucha atención al código subyacente, es que permite a cualquiera construir software de manera muy rápida y sencilla. Si el software resultante es tan deficiente que necesitas contratar a un ingeniero de software para que reescriba el software programado por "vibe-coders", se pierde todo el propósito.