Los ingenieros de software pagados para arreglar los desastres programados por vibe-coders [eng]

El supuesto beneficio de la programacion "vibe" (vibe coding), que se refiere a la práctica de construir software con herramientas de IA sin prestar mucha atención al código subyacente, es que permite a cualquiera construir software de manera muy rápida y sencilla. Si el software resultante es tan deficiente que necesitas contratar a un ingeniero de software para que reescriba el software programado por "vibe-coders", se pierde todo el propósito.

Torrezzno #1 Torrezzno
"¿Construiste algo rápido? Ahora es el momento de hacerlo sólido", dice Ulam Labs en su sitio. "Sabemos cómo es. Tuviste que moverte rápido, sacar ese MVP [producto mínimo viable] y validar la idea. Pero ahora la deuda técnica te está frenando: no hay pruebas, la arquitectura es inestable, CI/CD [Integración Continua y Entrega/Despliegue Continuo] es un sueño, y cada cambio se siente como desactivar una bomba. Ahí es donde entramos nosotros."


Reír para no llorar
