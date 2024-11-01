Informe: Evolución de la economía del territorio palestino ocupado | Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo [EN]

La supervivencia de Gaza pende de un hilo Aunque la recesión fue grave en toda Palestina, Gaza ha sufrido el impacto más devastador. • En 2024, el PIB se contrajo un 83 % en comparación con 2023, tras un descenso ya significativo ese año. • El PIB per cápita cayó a 161 dólares, uno de los más bajos del mundo y solo el 6,4 % del máximo alcanzado en 2005. El colapso económico de Gaza es una de las contracciones económicas más importantes de la historia reciente. • Las restricciones a la entrada de bienes humanitarios y comerciales provocaron un a