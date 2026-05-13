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Un informe europeo subraya que el plan de recuperación y la reforma laboral han mejorado la economía española

"El estudio advierte que hay otros “signos alentadores” más allá de la contracción de la temporalidad de los contratos: “El desempleo juvenil ha disminuido considerablemente, los indicadores de educación y formación han mejorado y existen señales tempranas de una reasignación gradual del empleo hacia sectores más intensivos en conocimiento y orientados al comercio internacional”. El Gobierno insiste muchísimo en este último punto, al observar un mayor protagonismo de los sectores de alto valor añadido y una contracción de los menos productivos"

| etiquetas: economia , ue , reforma laboral
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12 comentarios
8 2 0 K 91 politica
#1 Murciegalo
Abrir en modo lectura desde pestaña incognito.
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#11 Murciegalo
#9 sigue intentándolo, pero hazlo con un poco más de brillantez, anda.
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#8 Murciegalo *
#6 sí,estadísticas:
Hace quince años la tasa de desempleo juvenil era del 47%, hoy es casi la mitad, 26%

www.macrotrends.net/datasets/global-metrics/countries/esp/spain/youth-

De nada
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#9 Cincocuatrotres
#8 y? a que precio? Cuanto han subido los salarios desde el 2008? Gracias
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Casiopeo #3 Casiopeo
Nadie le reconocera el merito a Yolanda Díaz, por razones partidistas a ambos lados izquierda o derecha , así esta la política en este país.
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Casiopeo #7 Casiopeo
#6 La vivienda no es competencia del ministerio de Trabajo.
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#2 Cincocuatrotres
Si si de cojones, nuestros hijos en vez de marcharse de casa en edad de ser abuelos, se marchan en edad de ser abuelos menos 1 día
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#4 Murciegalo *
#2 mi hijo, veinteañero, y todo su grupo de amig@s (universitarios) han encontrado trabajos cualificados y bien pagados desde que acabaron sus carreras, algo impensable hace 25 años. Por cierto, SOLO los que viven en madrid tienen que compartir piso.
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#5 Grahml *
#4 Algo impensable hace 10-12 años también.

No obstante, precisamente hace 20 años , sí que era posible lo que comentas, incluso diría casi que también hace 25 años.

Todo se fue al garete en cuanto nos creímos invencibles con lo de la Champions de las economías.

No nos durmamos en los laureles, porque la realidad española, a pesar del tema de la generación de energía, demanda de mejora de grid y aspectos estratégicos más que relevantes, se sigue dependiendo del turismo a niveles de récord.

Y esa dependencia nos sigue manteniendo con una economía extremadamente dependiente y por tanto especialmente débil ante fluctuaciones de los mercados.
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#10 Murciegalo
#5 te has leído, al menos, el párrafo de la entradilla????
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#12 Grahml
#10 Sí ya conozco ese hecho, y no es ni por contradecir el informe ni por hacerlo de menos, pero insisto en lo que digo en #5, aunque obviamente veamos crecimiento en otros tantos modelos de negocio, el turismo sigue siendo el verdadero motor de España:

El gasto turístico internacional en España marcará un récord de 121.100 millones en 2026
www.agenttravel.es/noticia-062706_El-gasto-turistico-internacional-en-

Es todo una…   » ver todo el comentario
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#6 Cincocuatrotres
#4 me alegro por tu hijo, a mis hijos tambien les va bien, a alguno muy bien, pero no he venido a hablar de mi libro, hay estadisticas
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menéame