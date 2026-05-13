Un informe europeo subraya que el plan de recuperación y la reforma laboral han mejorado la economía española

"El estudio advierte que hay otros “signos alentadores” más allá de la contracción de la temporalidad de los contratos: “El desempleo juvenil ha disminuido considerablemente, los indicadores de educación y formación han mejorado y existen señales tempranas de una reasignación gradual del empleo hacia sectores más intensivos en conocimiento y orientados al comercio internacional”. El Gobierno insiste muchísimo en este último punto, al observar un mayor protagonismo de los sectores de alto valor añadido y una contracción de los menos productivos"
| etiquetas: economia , ue , reforma laboral
Hace quince años la tasa de desempleo juvenil era del 47%, hoy es casi la mitad, 26%
www.macrotrends.net/datasets/global-metrics/countries/esp/spain/youth-
De nada
No obstante, precisamente hace 20 años , sí que era posible lo que comentas, incluso diría casi que también hace 25 años.
Todo se fue al garete en cuanto nos creímos invencibles con lo de la Champions de las economías.
No nos durmamos en los laureles, porque la realidad española, a pesar del tema de la generación de energía, demanda de mejora de grid y aspectos estratégicos más que relevantes, se sigue dependiendo del turismo a niveles de récord.
Y esa dependencia nos sigue manteniendo con una economía extremadamente dependiente y por tanto especialmente débil ante fluctuaciones de los mercados.
El gasto turístico internacional en España marcará un récord de 121.100 millones en 2026
www.agenttravel.es/noticia-062706_El-gasto-turistico-internacional-en-
Es todo una… » ver todo el comentario