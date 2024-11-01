edición general
Informe: España fuerza la votación sobre la participación de Israel en Eurovisión en la conferencia de la UER (ING)

Según un sitio de noticias en español, España ha forzado una votación secreta sobre la participación de Israel en Eurovisión en la asamblea general de la Unión Europea de Radiodifusión en Ginebra.

#1 pozz
Spoiler, únicamente Eslovenia, España y Turquía piden la expulsion de Israel. :roll:
#2 Martillo_de_Herejes
#1 Ironías... Un país no europeo pide la expulsión de otro país no europeo de un certamen europeo.
#3 Alcalino *
#1 bien, que se retraten los que defienden a los que piden a los refugiados que vayan a una zona segura para luego matarlos y enterrarlos en fosas con bulldozers
#4 pozz
#3 España ha perdido la votación, y a modo de pataleta rtve ha dicho que no van ni a participar ni a emitir nada de eurovision el próximo 2026... el mundo sigue hacia adelante, y España cada vez es mas y mas ignorada en Europa. En lo respectivo a Ucrania, ya van unas cuantas reuniones de alto nivel en la que nuestros vecinos europeos pasan olimpicamente de invitarnos.
#5 DonaldBlake
#1 Eslovenia e Irlanda ya se han salido, creo que España también.
