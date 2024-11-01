Informe de ACNUR: el cambio climático obliga a que 67.000 personas al día abandonen sus hogares

Según el último informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en los últimos diez años los desastres relacionados con el clima han causado alrededor de 250 millones de desplazamientos internos, lo que equivale a más de 67.000 desplazamientos diarios. Las inundaciones en Sudán del Sur y Brasil, las olas de calor sin precedentes en Kenia y Pakistán, o la escasez de agua en Chad y Etiopía son ejemplos de cómo las condiciones meteorológicas extremas están llevando al límite a comunidades ya frágiles.