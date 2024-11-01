edición general
7 meneos
5 clics
Informe de ACNUR: el cambio climático obliga a que 67.000 personas al día abandonen sus hogares

Informe de ACNUR: el cambio climático obliga a que 67.000 personas al día abandonen sus hogares

Según el último informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en los últimos diez años los desastres relacionados con el clima han causado alrededor de 250 millones de desplazamientos internos, lo que equivale a más de 67.000 desplazamientos diarios. Las inundaciones en Sudán del Sur y Brasil, las olas de calor sin precedentes en Kenia y Pakistán, o la escasez de agua en Chad y Etiopía son ejemplos de cómo las condiciones meteorológicas extremas están llevando al límite a comunidades ya frágiles.

| etiquetas: acnur , cambio climático , medio ambiente , migraciones
7 0 0 K 73 MAmbiente
1 comentarios
7 0 0 K 73 MAmbiente
jdmf #1 jdmf
Pero claro, el cambio climático no es ningún conflicto, ni guerra, ni mandangas de esas que se necesitan excusas para emigrar... que tu país se quedó sin tierras o sin peces en el mal, te aguantas, a menos que declaren una guerra formal, te quedas en tu puta tierra a morir de hambre. No se te ocurra emigrar para dar una vida mejor a tus hijos, que sino eres un delincuente.
1 K 21

menéame