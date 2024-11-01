Un influyente católico dijo el jueves que su hijo de 5 años murió a causa de un caso grave de gripe. (Eng)

El 21 de diciembre, Kim publicó en Instagram que su hijo se dirigía al hospital en ambulancia tras «sufrir una emergencia médica». Al día siguiente, publicó una actualización en Instagram diciendo que Micah estaba conectado a un respirador artificial y pidió oraciones. En una actualización del 30 de diciembre, Kim dijo que su hijo tenía un caso grave de gripe, que le provocó una septicemia y convulsiones. «Los médicos dicen que es uno de los casos más horribles de este virus que han visto en su vida. Es muy raro lo que le ha pasado a mi hijo»