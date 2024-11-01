edición general
Un influyente católico dijo el jueves que su hijo de 5 años murió a causa de un caso grave de gripe. (Eng)

El 21 de diciembre, Kim publicó en Instagram que su hijo se dirigía al hospital en ambulancia tras «sufrir una emergencia médica». Al día siguiente, publicó una actualización en Instagram diciendo que Micah estaba conectado a un respirador artificial y pidió oraciones. En una actualización del 30 de diciembre, Kim dijo que su hijo tenía un caso grave de gripe, que le provocó una septicemia y convulsiones. «Los médicos dicen que es uno de los casos más horribles de este virus que han visto en su vida. Es muy raro lo que le ha pasado a mi hijo»

Comentarios destacados:    
skaworld #3 skaworld
Pues me parece fatal, su hijo no murio por gripe, eso es solo lo que la industria medica y los lobbies sanitarios quieren que creas, a tu hijo lo mató Dios. Alalicemos la evidencia... ¿Acaso no rezaste por tu hijo y el te ignoró y lo mató de todas formas? Pues a todas luces... Tu Dios ha decidido que matar al crio era parte imprescindible de su plan de risas y... pos habrá que hacerle casito. Porque.. ¿Mas vale tener contento a tu egocentrico asesino invisible no?
Escafurciao #4 Escafurciao
#3 pero si está en el paraíso eterno, cual es el problema.
makinavaja #5 makinavaja *
#4 Y sentado a la derecha de dios padre, como dicen... Estos católicos no tienen fé ni en su propia doctrina...
#6 Robe7064
#3 Eso es lo que dice el pobre hombre.
#1 levante
Siendo muy triste ¿Cuál es la relevancia de la noticia?
Escafurciao #2 Escafurciao *
#1 será un antivacunas, eso sin leerlo, que aquí está mal visto leerse las cosas, creo que es hasta los 8 lo de la salvación, no sé si habrán cambiado la edad.
#8 esbrutafio
#2 La noticia (si, la he leido) no dice nada de que sea antivacunas. Además la Iglesía Católica no apoya a los antivacunas. Si fuese antivacunas lo sería además de ser católico. Lo mismo el titular podría haber dicho "Un influyente hincha de tal equipo de fútbol"
DaniTC #9 DaniTC *
#1 que pr.lo general, nadie se toma en serio a la gripe. Tiene una mortalidad super alta y parece que solo tenemos algo si sale por la tele.

Yo vacuné a mis hijos y la han pasado.como un resfriado.
#10 UNX
#1 No está de más recordar de vez en cuando que enfermedades víricas relativamente comunes pueden acabar así. Los antivacunas las banalizan para auto-justificarse.
#7 Robe7064
Hay un problema de traducción #0 En inglés hablan de "Catholic influencer", un influencer que es católico. En cambio tú pusiste "influyente católico", un católico que es influyente.
#11 Kuruñes3.0
Y que importa lo católico en esto...
