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La influencia de The Shield en las series actuales

La influencia de The Shield en las series actuales

La influencia de The Shield en la televisión actual suele pasar desapercibida, pese a que su narrativa innovadora y su enfoque realista en los personajes marcaron un antes y un después en la evolución de las series policiales contemporáneas. Resulta curioso cómo, al hablar del denominado «auge de los anti-héroes televisivos», la conversación gira casi siempre en torno a The Sopranos. Sin embargo, voces como la de Stephen King, referente incuestionable del terror y del análisis cultural, insisten en rescatar del olvido el papel decisivo que jugó

| etiquetas: the shield , serie
2 1 0 K 23 cultura
2 comentarios
2 1 0 K 23 cultura
tul #1 tul
serie basada en el escandalo rampart en.wikipedia.org/wiki/LAPD_Rampart_Division#Rampart_scandal y escrita por unos de sus implicados
2 K 33
D303 #2 D303
No lo sabía, gracias por la información. La serie me encanto la he visto 2 veces y volveré a verla. Como The Wire o Los Soprano que no me canso aunque sepa que va a pasar
0 K 10

menéame