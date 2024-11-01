La influencia de The Shield en las series actuales

La influencia de The Shield en la televisión actual suele pasar desapercibida, pese a que su narrativa innovadora y su enfoque realista en los personajes marcaron un antes y un después en la evolución de las series policiales contemporáneas. Resulta curioso cómo, al hablar del denominado «auge de los anti-héroes televisivos», la conversación gira casi siempre en torno a The Sopranos. Sin embargo, voces como la de Stephen King, referente incuestionable del terror y del análisis cultural, insisten en rescatar del olvido el papel decisivo que jugó