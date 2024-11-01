edición general
Influencia de los jesuitas en la astronomía postmedieval china

Cuando llegaron los misioneros jesuitas en el siglo XVI, la ciencia y la astronomía en China estaban atrasadas a comparación del desarrollo tecnológico europeo. Con el tiempo, los jesuitas obtuvieron puestos importantes en las instituciones chinas e introdujeron nuevos textos, tablas astronómicas, un nuevo calendario y nuevos instrumentos científicos. Sin embargo, aún se debate acerca del alcance de la influencia de los académicos jesuitas y los límites que impuso su conocimiento sobre el desarrollo de la ciencia en China.

