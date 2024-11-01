Influencer rusa desata polémica al declarar que no debe pagar impuestos en México: “mi dinero viene de Rusia"

La tiktoker se volvió tendencia tras publicar un video donde respondió a las críticas por no contribuir fiscalmente en México, país donde reside desde hace años. De acuerdo con su versión, sus ingresos provienen únicamente de Rusia, lo que, según sus declaraciones, la exime de pagar impuestos en territorio mexicano. Asimismo, defendió su postura afirmando que sus recursos son utilizados para pagar renta y consumir productos locales, incluidos alimentos tradicionales; por lo que afirmó que su presencia genera una derrama económica.