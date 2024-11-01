edición general
Influencer rusa desata polémica al declarar que no debe pagar impuestos en México: “mi dinero viene de Rusia"

La tiktoker se volvió tendencia tras publicar un video donde respondió a las críticas por no contribuir fiscalmente en México, país donde reside desde hace años. De acuerdo con su versión, sus ingresos provienen únicamente de Rusia, lo que, según sus declaraciones, la exime de pagar impuestos en territorio mexicano. Asimismo, defendió su postura afirmando que sus recursos son utilizados para pagar renta y consumir productos locales, incluidos alimentos tradicionales; por lo que afirmó que su presencia genera una derrama económica.

Comentarios destacados:      
silvano.jorge #3 silvano.jorge
Se paga donde se vive, que es donde se recibe servicios. De verdad que los liberales son gilipollas.
10 K 118
#4 Eukherio
#3 Por lo que sea, nunca escuché a un streamer o youtuber andorrano tirar de ese razonamiento: vivo aquí, pero mi dinero viene de España, con lo que debería pagar los impuestos de allí.
4 K 46
Bolgo #11 Bolgo
#3 se dice libegales, con g, de gilipollas
0 K 9
silvano.jorge #12 silvano.jorge
#11 como diría JC palito
0 K 11
sotillo #1 sotillo
Se la abre una inspección de hacienda y que pague y si no quiere pagar entonces que se venga a Madrid
1 K 24
#10 Scutarius
#1 no, no, que se quede lejos. Dicen los adalides de la verdad que España es una dictadura comunista
0 K 7
antesdarle #5 antesdarle *
“ Asimismo, hubo quienes agregaron que el "hate" que ha recibido fue porque hace unos meses, generó inconformidad tras referirse de manera despectiva a la música callejera en la Ciudad de México.”

Parece la típica cantamañanas que le gusta armar bronca y que todo el mundo hable de ella. Me recuerda a estos dos bien caracterizados en South Park xD  media
1 K 18
capitan__nemo #9 capitan__nemo
Si no quiere pagar impuestos en Mexico solo tiene que dejar de residir en Mexico.
0 K 18
vazana #7 vazana
México no tiene un sistema de tributación territorial, si es lo que quiere, tiene entre otras opciones: Panamá, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Hong Kong.
0 K 9
#2 Eukherio *
Tiene 3000 seguidores en TikTok. ¿No quiere declarar los 50 céntimos mensuales que se saca? Por lo demás, si curra allí paga allí, no tiene más ciencia.
0 K 8
#6 jorgeesc
#2 pues aí tiene ciencia, porque la policía y las carreteras las usa en Mexico y no las está pagando. Por ejemplo.
Y además, pagas aegún la fuente de los ingresos o el lugar de residencia, pregúntaselo a Shakira.
0 K 9
#8 Eukherio
#6 Si he dicho que si curra allí paga allí. Entiendo que curra en México, ¿no? Sea teletrabajo o sea una oficina.
0 K 8

