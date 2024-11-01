Influencer inyectaba jeringas a desconocidos en la calle, ahora pasará 6 meses en prisión

El influencer fue condenado por el delito con "violencia con arma que no resultó en incapacidad laboral" en un tribunal de París Ilan M, alias Amine Mojito, de 27 años, fue condenado a 6 meses de prisión por el Tribunal Penal de París por el delito de "violencia con arma que no resultó en incapacidad laboral", tras cometer agresiones con una jeringa con desconocidos en calles de Francia, durante el pasado viernes 3 de octubre. A través de la red social china, Amine obtuvo más de 100 mil seguidores compartiendo videos mientras inyectaba agua