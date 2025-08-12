edición general
La inflación en EE.UU. refuerza un recorte de tipos de la Fed al 90%

El euríbor se mantiene estable en 2,142%, pero el dato del IPC americano de julio (2,7%, mejor de lo esperado) dispara hasta el 90% la probabilidad de que la Reserva Federal baje tipos en septiembre. Esto podría aumentar la presión sobre el BCE para seguir el mismo camino en otoño y favorecer nuevas bajadas en las hipotecas variables.

Trifasico #3 Trifasico *
"favorecer nuevas bajadas en las hipotecas variables."
Va a pillarse una hipoteca variable, su puta madre.

Si alguien cree que los proximos 30 años (que es lo que dura una una hipoteca generalmente) nos van a ofrecer tiempos de estabilidad financiera, que se lo haga mirar...
#4 Sammy_Jankis
#3 A tipo fijo, por supuesto
Trifasico #5 Trifasico *
#4 Tu haz lo que quieras xD  media
rogerius #6 rogerius *
No creo que el director de la FED quiera favorecer un aumento de la inflación. Ni obedecer a Trump.
pepel #2 pepel
¿Y los aranceles pa cuando?
También podía ponérselos a los tipos de la FED.
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
No es inflación, es codicia.
