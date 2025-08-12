La inflación en EE.UU. refuerza un recorte de tipos de la Fed al 90%

El euríbor se mantiene estable en 2,142%, pero el dato del IPC americano de julio (2,7%, mejor de lo esperado) dispara hasta el 90% la probabilidad de que la Reserva Federal baje tipos en septiembre. Esto podría aumentar la presión sobre el BCE para seguir el mismo camino en otoño y favorecer nuevas bajadas en las hipotecas variables.