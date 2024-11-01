¿Por qué el infierno de la vivienda en California sigue empeorando a pesar del repentino auge en la construcción de viviendas? [EN]

Se han añadido 677.000 viviendas nuevas en los últimos seis años, mientras que el número de residentes ha creciendo en 39.000. Más viviendas y casi ningún residente nuevo debería significar un alivio, pero hay factores que cuentan otra historia. Aunque se construyen más viviendas que nuevos habitantes, antes varias personas compartían vivienda, ahora son más las que optan por vivir solas. Además California aún está intentando salir de su déficit de vivienda. Y lo que se construye no siempre es lo que la mayoría de la gente puede permitirse.