La infelicidad de los jóvenes es consecuencia del idealismo de la generación de sus padres  

No dejan de publicarse informes sobre el estado de salud mental de las nuevas generaciones, siempre asociados a la idea de felicidad. En este vídeo no discutimos tales informes —tan variables como las interpretaciones que suscitan—, sino las causas y remedios que se aducen para explicar y combatir este deterioro psíquico. Sostenemos aquí la tesis de que la frustración juvenil es consecuencia del idealismo de la generación de sus padres. Fueron los búmeres (baby boomers en inglés) quienes construyeron un mundo inhabitable para los...