La infección por VRS en mayores de 60 años supone una carga económica anual de 285 millones de euros en España

Los 840.470 episodios de infección respiratoria aguda estimados que causaría el virus respiratorio sincitial (VRS) en personas de 60 y más años en España supondrían una carga económica anual de alrededor de 285 millones de euros, según se desprende del estudio 'Modelización de la carga económica anual completa del virus respiratorio sincitial en adultos mayores de 60 años en España', presentado durante el último Congreso Nacional de