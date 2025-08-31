edición general
19 meneos
21 clics
La inexperiencia de las cuadrillas ha agravado los incendios en Castilla y León: “Los veteranos tienen que adaptarse al nivel de los nuevos”

La inexperiencia de las cuadrillas ha agravado los incendios en Castilla y León: “Los veteranos tienen que adaptarse al nivel de los nuevos”

“Se nota mucho la diferencia, por las decisiones que toma una determinada cuadrilla o director de extinción, que realmente no tienen una experiencia amplia como para poder enfrentarse a una situación complicada y eso es lo que ha ocurrido en estos últimos días. Se han visto superados, desbordados, y ha sido gracias a las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) desplegadas en primera línea lo que ha evitado consecuencias más graves”

| etiquetas: castilla y león , incendios , cuadrillas
16 3 0 K 145 actualidad
1 comentarios
16 3 0 K 145 actualidad
#1 txepel
Ozú, cuánta responsabilidad. Entiendo que cobran en consecuencia.
0 K 11

menéame