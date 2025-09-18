edición general
El INE revisa al alza tres décimas el avance del PIB de 2024 hasta el 3,5% y reduce el de 2023 al 2,5%

El INE revisa al alza tres décimas el avance del PIB de 2024 hasta el 3,5% y reduce el de 2023 al 2,5%

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho este viernes una revisión al alza del crecimiento de España en 2024, hasta situarlo en el 3,5% debido a una mayor contribución de la demanda interna, aupado por un aumento más fuerte de la inversión que el que se calculó anteriormente, pasando del 1,9% al 4,7%.

Comentarios destacados:    
fareway #5 fareway *
#4 xD xD xD xD xD Acabo de escupir el café en la pantalla. Joder, tienes gracia y todo.
6 K 75
#11 Pixmac
#4 La bolsa baja por las pérdidas de las empresas, la expectativa de impagos del gobierno, la bajada continuada del consumo y muy especialmente por los bancos, que algunos llevan una bajada de cotización del 70% en el último año. No sería raro que termine en otro nuevo "corralito".
3 K 45
fareway #12 fareway
#11 Si eso pasara, @Findeton seguiría jugándose la carta "la culpa de todo, de los kirchneristas".
2 K 37
Findeton #14 Findeton
#11 La bolsa baja porque ganaron los kirchneristas en las elecciones provinciales de PBA.
0 K 6
angelitoMagno #10 angelitoMagno
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho este viernes una revisión al alza del crecimiento de España en 2024, hasta situarlo en el 3,5% debido a una mayor contribución de la demanda interna, aupado por un aumento más fuerte de la inversión que el que se calculó anteriormente, pasando del 1,9% al 4,7%.

angelitoMagno #10 angelitoMagno
El precio de la vivienda alcanza el máximo histórico del boom tras crecer un 10% en 2025 …   » ver todo el comentario
1 K 25
#6 Feliberto
#4 En el club de la comedia buscan gente como tu xD
1 K 20
Findeton #7 Findeton
#6 Veo que no tienes argumentos.
0 K 6
Glidingdemon #13 Glidingdemon
#7 los tuyos son los buenos. xD xD xD xD xD
0 K 8
fareway #9 fareway
#8 Tendría mayoría absoluta, no te quepa rabo...
0 K 15
fareway #2 fareway
Que pena que aquí no tengamos un Trump o un Milei como apoya el facherío, en el caos se puede robar más y mejor.
0 K 15
Findeton #8 Findeton
#2 Argentina crece al 6.3% según el último dato, lo mismo un Milei sí vendría bien.
0 K 6
tusitala #15 tusitala
#8 Pero porque está en la mierda. Si mides 10 cm y creces uno, creces un 10%
0 K 10
Findeton #16 Findeton
#15 Pero porque lo hacen bien, porque llevaban sin crecer décadas.
0 K 6
Findeton #4 Findeton
#3 Lo cortés no quita lo valiente. La bolsa baja porque hay riesgo de que vuelvan los kirchneristas.
0 K 6

