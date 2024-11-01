La industria de infraestructuras de recarga española se enfrenta a un gran reto en los próximos cinco años

AEDIVE presentó, con motivo del Día Mundial del Vehículo Eléctrico, en el marco de un encuentro organizado con Europa Press, un estudio bajo el título “Industria de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos en España. Perspectivas 2025-2030”. En él explica que la electrificación del transporte en España ofrece oportunidades significativas para la industria de infraestructuras de recarga hasta 2030. Analizamos a continuación los datos aportados.