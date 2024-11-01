La industria de infraestructuras de recarga española se enfrenta a un gran reto en los próximos cinco años

AEDIVE presentó, con motivo del Día Mundial del Vehículo Eléctrico, en el marco de un encuentro organizado con Europa Press, un estudio bajo el título “Industria de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos en España. Perspectivas 2025-2030”. En él explica que la electrificación del transporte en España ofrece oportunidades significativas para la industria de infraestructuras de recarga hasta 2030. Analizamos a continuación los datos aportados.
| etiquetas: industria , recarga , coches , eléctricos , españa
Por fin, y con un cargador universal gracias a las presiones de la UE para todos los ciudadanos.
Con los eléctricos pasará lo mismo. Queda mucho por recorrer.
Ojo, que no hablo de ponerlos en las estaciones de Metro, que os veo venir.