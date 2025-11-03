edición general
1 meneos
1 clics

La industria armamentística de Estados Unidos, gran ganadora del rearme global

Las empresas armamentísticas estadounidenses se están beneficiando del rearme europeo, las tensiones geopolíticas y el aumento del gasto militar global, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, la incertidumbre en Oriente Medio y las constantes fricciones con China. La reciente reunión en Washington entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los principales fabricantes de armamento del país volvió a poner el foco en el músculo militar-industrial estadounidense. Y aunque el mandatario no recibió luz verde para usar los misiles

| etiquetas: estados unidos , armas , industria armamentistica , guerra
1 0 0 K 20 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
#1 chavi
De que "fricciones con China" habla?
0 K 11

menéame