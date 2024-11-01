edición general
4 meneos
18 clics
Indra y Escribano: crónica de una fusión dinamitada por el poder, el conflicto de interés y la lucha por el control

Indra y Escribano: crónica de una fusión dinamitada por el poder, el conflicto de interés y la lucha por el control

La ruptura entre Indra y EM&E no sólo deja en el aire una operación llamada a redefinir la industria española de defensa, sino que destapa un choque entre intereses empresariales, tutela política, gobernanza deteriorada y una batalla abierta por la presidencia de una de las compañías más sensibles del país. El pasado jueves 19 por la tarde se publicó en medios y redes sociales la carta en la que Ana María Sala Andrés, la Secretaria del Consejo de Administración, en representación de Indra, comunica que la empresa y escribano no se van a fusiona

| etiquetas: indra. escribano , eme
3 1 0 K 37 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 37 actualidad
sotillo #1 sotillo
Demasiados millones de por medio para que esto salga bien, pero si me tengo que poner al lado de alguien es de Escribano, no creo que España esté en disposición de perder esta colaboración y esta empresa
0 K 10

menéame