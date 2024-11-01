Indra y Escribano: crónica de una fusión dinamitada por el poder, el conflicto de interés y la lucha por el control

La ruptura entre Indra y EM&E no sólo deja en el aire una operación llamada a redefinir la industria española de defensa, sino que destapa un choque entre intereses empresariales, tutela política, gobernanza deteriorada y una batalla abierta por la presidencia de una de las compañías más sensibles del país. El pasado jueves 19 por la tarde se publicó en medios y redes sociales la carta en la que Ana María Sala Andrés, la Secretaria del Consejo de Administración, en representación de Indra, comunica que la empresa y escribano no se van a fusiona