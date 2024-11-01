edición general
Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia

El agresor, que ha ingresado en prisión, se acostó sobre unos cartones mientras la víctima se desangraba en un soportal de la plaza Viriato, pero fue detenido poco después.

