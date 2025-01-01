edición general
Índice de aprobación de Donald Trump | The Economist

Donald Trump afirma haber puesto fin a seis guerras en seis meses y ha estado buscando el premio Nobel de la Paz. Los estadounidenses no están tan convencidos de su destreza diplomática. En febrero, su índice de aprobación neto —el porcentaje de personas que lo aprueban menos el porcentaje de personas que lo desaprueban— en materia de política exterior era de 2. Desde entonces, ha caído de forma constante. En la encuesta de principios de esta semana [...] era de -14. [ENG]

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Se cambia el tipo que recoge los datos y pone a otro que le baile el agua… asunto resuelto
2 K 44
Connect #4 Connect
Surrealista acabar guerras solo por ver si se lleva un Premio Nobel de la Paz. Ya se sabe de sobras que con ese premio en la mano luego volverá a incendiar el tablero. Hay que vender armas!

La Fundación Nobel puede caer muy bajo si aceptara esa candidatura. Si encima se la diera es para vomitarles encima.
1 K 19
lavacaquellora #6 lavacaquellora *
#4 Pero es que ni siquiera ha acabado guerras :wall: , no le compremos ese argumento.

Totalmente de acuerdo en lo de la Fundación Nobel. No creo que lo hagan, tengamos en cuenta que esta gente también entrega los premios de ciencia, estoy seguro de que les repugna tanto como a los demás. Además de que harían un daño irreparable a la reputación de la institución.
0 K 7
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Si ya saben como me pongo , ¿pa qué me invitan?
0 K 13
Kantinero #5 Kantinero
Parece ser que esta enfermo, a ver si casca pronto, de lo contrario ese país acaba mal.
0 K 12
Trifasico #7 Trifasico
Esto es un mapa donde se muestra en que estados se practica la endogamia, no ?  media
0 K 9
lavacaquellora #2 lavacaquellora *
213 días después del inicio del mandato de Donald Trump el índice de aprobación neta del presidente es del -15 %, lo que supone un descenso de 1,0 puntos desde la semana pasada.
El 40 % lo aprueba, el 55 % lo desaprueba y el 4 % no está seguro.
[...]

Más estadounidenses piensan que Trump es un negociador ineficaz con los líderes extranjeros que los que creen que es eficaz. Solo el 32 % dijo que los presidentes estadounidense y ruso lograron al menos algún avance para poner fin a la guerra. La valoración neta de Trump por su gestión del conflicto entre Ucrania y Rusia es de -10.
0 K 7

