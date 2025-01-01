Índice de aprobación de Donald Trump | The Economist

Donald Trump afirma haber puesto fin a seis guerras en seis meses y ha estado buscando el premio Nobel de la Paz. Los estadounidenses no están tan convencidos de su destreza diplomática. En febrero, su índice de aprobación neto —el porcentaje de personas que lo aprueban menos el porcentaje de personas que lo desaprueban— en materia de política exterior era de 2. Desde entonces, ha caído de forma constante. En la encuesta de principios de esta semana [...] era de -14. [ENG]
La Fundación Nobel puede caer muy bajo si aceptara esa candidatura. Si encima se la diera es para vomitarles encima.
Totalmente de acuerdo en lo de la Fundación Nobel. No creo que lo hagan, tengamos en cuenta que esta gente también entrega los premios de ciencia, estoy seguro de que les repugna tanto como a los demás. Además de que harían un daño irreparable a la reputación de la institución.
El 40 % lo aprueba, el 55 % lo desaprueba y el 4 % no está seguro.
Más estadounidenses piensan que Trump es un negociador ineficaz con los líderes extranjeros que los que creen que es eficaz. Solo el 32 % dijo que los presidentes estadounidense y ruso lograron al menos algún avance para poner fin a la guerra. La valoración neta de Trump por su gestión del conflicto entre Ucrania y Rusia es de -10.