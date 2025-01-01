Índice de aprobación de Donald Trump | The Economist

Donald Trump afirma haber puesto fin a seis guerras en seis meses y ha estado buscando el premio Nobel de la Paz. Los estadounidenses no están tan convencidos de su destreza diplomática. En febrero, su índice de aprobación neto —el porcentaje de personas que lo aprueban menos el porcentaje de personas que lo desaprueban— en materia de política exterior era de 2. Desde entonces, ha caído de forma constante. En la encuesta de principios de esta semana [...] era de -14. [ENG]