India: quemó a su esposa delante de su hijo porque ella quería abrir un salón de belleza

El caso involucra al esposo y a los suegros de la víctima. La joven fue golpeada y posteriormente rociada con un líquido inflamable, lo que la causó heridas fatales. La autopsia reveló múltiples lesiones provocadas antes de ser quemada viva. El video del ataque se viralizó en redes sociales y provocó la indignación global, en él se observa a la víctima descendiendo unas escaleras envuelta en llamas y pidiendo ayuda. Vecinos contemplaron la tragedia sin poder intervenir. El hijo de 6 años presenció la agresión y señaló directamente al padre.