India obtiene una histórica Transferencia de Tecnología del motor Izdeliye 177S para el Su-57E

El acuerdo, finalizado inmediatamente después de la visita de Estado de alto perfil del presidente Vladimir Putin a Nueva Delhi, marca un punto de inflexión decisivo en la búsqueda, que lleva décadas, de la India por la soberanía aeroespacial y la autosuficiencia en propulsión de quinta generación. El acuerdo autoriza la producción en serie a gran escala del motor 177S en la División Koraput de Hindustan Aeronautics Limited (HAL) en Odisha, lo que sitúa a la India entre los países con mayor capacidad industrial para fabricar turbofán de caza.