India obtiene una histórica Transferencia de Tecnología del motor Izdeliye 177S para el Su-57E

El acuerdo, finalizado inmediatamente después de la visita de Estado de alto perfil del presidente Vladimir Putin a Nueva Delhi, marca un punto de inflexión decisivo en la búsqueda, que lleva décadas, de la India por la soberanía aeroespacial y la autosuficiencia en propulsión de quinta generación. El acuerdo autoriza la producción en serie a gran escala del motor 177S en la División Koraput de Hindustan Aeronautics Limited (HAL) en Odisha, lo que sitúa a la India entre los países con mayor capacidad industrial para fabricar turbofán de caza.
| etiquetas: india , rusia , tecnología , transferencia , su-57e
Este tiene menos neuronas que una ameba con alzeimer.
Es el que más sabe de todo.
Menudo nivel de retraso mental y fanatismo que hay que tener, como para a estas alturas seguir calificando el truño del Su57 como avion de quinta generación.
Es una cosa como lo que hizo medio mundo con China. Los de esa empresa deben estar dando palmas con las orejas