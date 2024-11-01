edición general
India y Francia crean una empresa conjunta para producir bombas de precisión HAMMER para las fuerzas nacionales [ENG]

Bharat Electronics Limited y Safran Electronics & Defence han finalizado un acuerdo en Nueva Delhi para crear una empresa conjunta que fabricará municiones lanzadas desde el aire de precisión HAMMER en la India. El acuerdo sigue a una carta de intención firmada en febrero en Aero India y posiciona a la nueva compañía, con igual propiedad, para manejar la producción, el desarrollo y el soporte del sistema. El kit HAMMER de Safran convierte una bomba estándar en una munición guiada con precisión añadiendo módulos de dirección, un motor de cohete

