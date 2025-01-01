edición general
14 meneos
45 clics
India: 62 millones de perros callejeros, un tercio de las muertes por rabia en el mundo y un fallo polémico

India: 62 millones de perros callejeros, un tercio de las muertes por rabia en el mundo y un fallo polémico

El Tribunal Supremo emitió una medida urgente para atajar la evidente crisis sanitaria: retirar de manera inmediata a todos los perros de la calle de la capital. Más tarde, las voces críticas y los apoyos públicos se cruzaban frente a la medida. El Tribunal Supremo anunció entonces que la medida se revisaría tras un recurso de urgencia que reclama que encerrar a esto animales choca frontalmente con décadas de una ley proteccionista única en el mundo.

| etiquetas: india , perros , salud , retirada , protestas
12 2 0 K 145 actualidad
2 comentarios
12 2 0 K 145 actualidad
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Muerto el perro se acabó la rabia
3 K 42
RoterHahn #2 RoterHahn
Según explicó Gupta, retirar a los perros callejeros de su territorio provocará un "efecto vacío" que será ocupado rápidamente por otros animales no vacunados y no esterilizados, lo que aumenta el riesgo de ataques y la propagación de la rabia.

¿A que animales se refiere? :tinfoil:
0 K 13

menéame