India: 62 millones de perros callejeros, un tercio de las muertes por rabia en el mundo y un fallo polémico

El Tribunal Supremo emitió una medida urgente para atajar la evidente crisis sanitaria: retirar de manera inmediata a todos los perros de la calle de la capital. Más tarde, las voces críticas y los apoyos públicos se cruzaban frente a la medida. El Tribunal Supremo anunció entonces que la medida se revisaría tras un recurso de urgencia que reclama que encerrar a esto animales choca frontalmente con décadas de una ley proteccionista única en el mundo.