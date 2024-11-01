Inda, Negre, Infovlogger, Un murciano encabronao... Llevo 29 sentencias ganadas a la ultraderecha

Con esas cuatro nuevas victorias en los tribunales sumo ya un total de 29 sentencias a mi favor frente a la extrema derecha. Pero el camino que tengo por delante es bastante más largo que el que llevo recorrido, aunque posiblemente sea también mucho más fácil, gracias a la experiencia acumulada y gracias a las 1.665 personas que el año pasado hicieron posible con sus donaciones mi caja de resistencia para defenderme de los ultras en los tribunales. A día de hoy tengo 21 causas judiciales abiertas.
La extrema derecha va sacando la patita mientras sus acólitos claman al cielo porque les llamamos "extrema derecha o fascistas".
Nooo , no le llaméis fascistas solo por pensar diferente!! Noooo, no les llaméis extrema derecha que son pacíficos".
Y entonces cuando ya los tengamos encima, no podremos hacer nada por habernos callado mientras ellos sacaban la patita.
Hay que llamar a esa gentuza de
