edición general
172 meneos
763 clics
Inda, Negre, Infovlogger, Un murciano encabronao... Llevo 29 sentencias ganadas a la ultraderecha

Inda, Negre, Infovlogger, Un murciano encabronao... Llevo 29 sentencias ganadas a la ultraderecha

Con esas cuatro nuevas victorias en los tribunales sumo ya un total de 29 sentencias a mi favor frente a la extrema derecha. Pero el camino que tengo por delante es bastante más largo que el que llevo recorrido, aunque posiblemente sea también mucho más fácil, gracias a la experiencia acumulada y gracias a las 1.665 personas que el año pasado hicieron posible con sus donaciones mi caja de resistencia para defenderme de los ultras en los tribunales. A día de hoy tengo 21 causas judiciales abiertas.

| etiquetas: ruben sanchez , sentencias ganadas , extrema derecha , facua , negre , inda
87 85 5 K 475 actualidad
26 comentarios
87 85 5 K 475 actualidad
Comentarios destacados:        
aupaatu #6 aupaatu *
A la ultraderecha es sale gratis porque tienen a la oligarquía pariota de donantes ,les gusta joder a los revoltosos .
9 K 91
Deviance #13 Deviance
#6 Disparan con pólvora del rey me temo.......
1 K 21
Gandark_S1rk #1 Gandark_S1rk
se va a hacer una mansion a costa de los fachosos xD
8 K 87
shibabcn #7 shibabcn
#1 me temo que no compensa el desgaste de luchar contra esa gentuza... y no es algo que genere mucho lucro me atrevería a decir, ha tenido que pedir dinero para algunos juicios.
2 K 24
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#1 yo me haría una cuenta en TikTok e Instagram solo bebiendo margaritas, comiendo caviar en el hotel de 6 estrellas de Dubái y dándoles las gracias a todos xD
1 K 30
Spirito #10 Spirito
#1 Joder, pues que cunda el ejemplo.

¡Éste tío es un héroe!
5 K 49
frg #18 frg
#10 Yo lo llamaría masoca. Ser un héroe en los juzgados es una mierda.
0 K 12
#2 Luiskelele
Me gustaría saber, por curiosidad, cuanta pasta les ha sacado a los otros genios del periodismo xD
4 K 51
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
Pleitos tengas y los ganes
5 K 51
Estoeslaostia #15 Estoeslaostia
Estoy muy enamorado del murciano encabronao ese.
Se puede ser más tonto???
Pero tonto pa to el día, eh?
2 K 34
BiRDo #17 BiRDo
#15 Es tonto pa siempre.
2 K 37
Budgie #22 Budgie
#17 no pa un rato, no.
0 K 10
Joice #25 Joice
#15 Es un infraser. Un auténtico subnormal que se está llevando por delante a su familia con su obcecación por demostrar que es un gilipollas.
0 K 7
capitan__nemo #14 capitan__nemo
¿No hay por aqui otro murciano encabronao?
1 K 31
Estoeslaostia #16 Estoeslaostia
#14 yo mismo.
Te sirvo así o solo con los calcetines puestos?
Bribón.
0 K 7
#20 Oliram
Y yo que pienso que todos estos que lo demandan solo son "tontos" útiles para los que verdaderamente manejan el cotarro.
Es que en el fondo soy conspiraciononista
0 K 7
#26 Gurripander
Rubén podría vivir perfectamente, a base de ganar demandas a esos despistados, con la de indemnizaciones que habrá recibido...
Estoy pensando en dedicarme a ello, yo también, oye...
0 K 7
Tarod #3 Tarod
Que vida más triste
8 K -25
elGude #4 elGude
#3 Pues sí, imaginate que tienes que denunciar a 29 personas por dedicarse a inventar mierdas acerca de ti, tu familia y tu trabajo.
24 K 228
#21 A_S
#4 #9 #11 y no será que #3 se refiere a los que difaman a Rubén Sánchez :troll:
1 K 19
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#3 más triste es tener que ganar juicios a gente porque te difaman xD  media
7 K 81
Spirito #11 Spirito
#3 Más triste es hacer un Abogados Cristianos.
3 K 35
Tarod #12 Tarod
#11 cierto cierto!!
0 K 10
Expat_Guinea_Ecuatorial #19 Expat_Guinea_Ecuatorial
Por que llama ultraderecha a gente pacifica? El dia que haya un movimiento de ultraderecha real no se como los vamos a llamar
5 K -25
#23 Leon_Bocanegra *
#19 y así , señores , es como se va allanando el camino a la extrema derecha.
La extrema derecha va sacando la patita mientras sus acólitos claman al cielo porque les llamamos "extrema derecha o fascistas".
Nooo , no le llaméis fascistas solo por pensar diferente!! Noooo, no les llaméis extrema derecha que son pacíficos".

Y entonces cuando ya los tengamos encima, no podremos hacer nada por habernos callado mientras ellos sacaban la patita.

Hay que llamar a esa gentuza de…   » ver todo el comentario
1 K 13
#24 bol
#19 Hacerse el tonto le funciona muy bien a todo el PP. El último, Mazón, hoy
mismo.
2 K 23

menéame