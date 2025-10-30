edición general
5 meneos
133 clics

La increíble rajada de Javi Prendes: "Si no voy a un puticlub no firmo un contrato".

El míster tras acabar el partido dejó 'helados' a propios y extraños con sus declaraciones: "Estamos en un país de democracia y se puede expresar, ¿no? ¿Cuánta gente vale la hostia y no tiene una oportunidad?. Si no voy a un puticlub a la una de la mañana no firmo contratos. Ahí si tengo una oportunidad. A ver si tenéis cojones a publicar esto", retó a la Prensa.

| etiquetas: javi , prendes , puerto de vega , celta , copa
4 1 2 K 32 actualidad
8 comentarios
4 1 2 K 32 actualidad
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
He leído el artículo y visto el vídeo y no acabo de entender el contexto de las declaraciones. ¿Alguien sabe de qué va la movida?
1 K 26
PauMarí #7 PauMarí
#2 hay otras declaraciones donde intenta explicar las anteriores declaraciones pero las he oído "pasada" y no me he enterado mucho.
0 K 7
frg #5 frg
No entiendo las declaraciones. Lo único reseñable me parece:

"No esperaba el 0-0 al descanso. El objetivo era no defraudar, que no nos metieron diez. Hicimos feliz a mucha gente"
0 K 12
Connect #4 Connect
Si las chicas de ese club están por voluntad propia, pues no tiene que haber problema. Cada cual es libre de ganarse la vida como quiera. La prostitución es la profesión más antigua de la historia, y no se va a erradicar por echarnos las manos a la cabeza a estas alturas.

Otra cosa es que vaya a un sitio infecto, con chicas forzadas y alguna ilegalidad como que haya menores.

Dicho esto, asco de tío...
0 K 12
Malinke #8 Malinke
#4 no sé bien de qué habla, pero parece que dice que a gente que vale no se le da oportunidad y a otros que negocian en puticlubs, sí se la dan, creo que él lo está denunciando.
0 K 11
Ashark #3 Ashark
No sé si será en todas partes, pero un conocido de Valencia me decía lo mismo: si quieres que miren lo tuyo, dan por supuesto que invitas a comilona y puticlub. Entonces sí. Asco de personal.
0 K 6
#6 yarkyark
#3 Lo que me dice un amigo con muchos contactos políticos y negocios, es que a los negocios van muchos queriendo firmarlos pero cuando los demás se van para casa con su mujer el aguantaba hasta las tantas de la mañana y firmaba los contratos.

Esta jubilado con dinero pero divorciado y alcohólico.
0 K 12
alcama #1 alcama
He tenido que mirar si hablaba del PSOE
3 K 0

menéame