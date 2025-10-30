La increíble rajada de Javi Prendes: "Si no voy a un puticlub no firmo un contrato".

El míster tras acabar el partido dejó 'helados' a propios y extraños con sus declaraciones: "Estamos en un país de democracia y se puede expresar, ¿no? ¿Cuánta gente vale la hostia y no tiene una oportunidad?. Si no voy a un puticlub a la una de la mañana no firmo contratos. Ahí si tengo una oportunidad. A ver si tenéis cojones a publicar esto", retó a la Prensa.
"No esperaba el 0-0 al descanso. El objetivo era no defraudar, que no nos metieron diez. Hicimos feliz a mucha gente"
Otra cosa es que vaya a un sitio infecto, con chicas forzadas y alguna ilegalidad como que haya menores.
Dicho esto, asco de tío...
Esta jubilado con dinero pero divorciado y alcohólico.