La increíble historia detrás del opening de “El Bosque de Tallac”
El mítico opening de “El Bosque de Tallac” guarda una historia sorprendente: una canción compuesta por italianos para España y que viajó por media Europa con adaptaciones mínimas. Un repaso a su origen, versiones y curiosidades.
el bosque de tallac
jackie y nuca
anime
televisión
nostalgia
ocio
