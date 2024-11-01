edición general
La increíble historia detrás del opening de “El Bosque de Tallac”

El mítico opening de "El Bosque de Tallac" guarda una historia sorprendente: una canción compuesta por italianos para España y que viajó por media Europa con adaptaciones mínimas. Un repaso a su origen, versiones y curiosidades.

