El Incosol vuelve a la vida: el hotel donde Bin Laden disfrutó del lujo de Marbella antes del terror

El Hotel Incosol vuelve a abrir sus puertas medio siglo después de su inauguración. Un símbolo que resurge de entre las ruinas del lujo perdido, pero también un espejo en el que se refleja un pasado que Marbella apenas menciona. Porque por sus pasillos, cuando los petrodólares corrían como el champán, pasaron reyes, traficantes de armas, estrellas de Hollywood y algún que otro futuro terrorista. Entre los huéspedes ilustres del que fue el “Titanic del turismo de salud” estuvo un joven saudí que, en los años setenta, aún no soñaba con torres ni