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Las incógnitas que rodean el caso de los 2 agentes de la CIA que murieron en México

Las incógnitas que rodean el caso de los 2 agentes de la CIA que murieron en México

En la madrugada de este domingo, un convoy de cinco vehículos oficiales se desplazaba por la sierra Tarahumara, una vasta zona montañosa del estado mexicano de Chihuahua famosa por su accidentada geografía y la presencia del crimen organizado. Venían de desmantelar seis sofisticados laboratorios del narco localizados a través de sobrevuelos con drones en un operativo que contó con un centenar de funcionarios, uno de los éxitos más importantes en años de la fiscalía y la policía chihuahuenses. En una zona de barrancas y bosque.

| etiquetas: méxico , cia
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2 comentarios
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tul #1 tul
el agente carromero conduce de nuevo
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kastanedowski #2 kastanedowski
USA crea los problemas para despues dar soluciones... o mas bien, hacer lo que quiera...
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menéame