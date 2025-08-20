Los incendios revelan la falta de protocolos de emergencia para animales: “No es la primera persona que fallece por intentar salvarlos”

La Ley de Bienestar animal de 2023 exige a las administraciones el desarrollo de estas directrices, que solo existen en Canarias. Las imágenes de animales abrasados que deja tras su paso la ola de incendios ha reavivado la demanda de veterinarios y animalistas por la puesta en marcha de un protocolo de actuación en casos de emergencia. En la localidad de Tres Cantos, en Madrid, el fuego no solo se cobró la vida de más de un centenar de animales, sino también la de un hombre que arriesgó su vida para salvar los caballos de una hípica.