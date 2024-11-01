edición general
Los incendios en la provincia del Cabo Occidental en Sudáfrica destruyen tierras agrícolas y medios de subsistencia (Eng)

Los incendios en la provincia del Cabo Occidental en Sudáfrica destruyen tierras agrícolas y medios de subsistencia (Eng)

Estos fuegos han quemado decenas de miles de hectáreas, poniendo en riesgo tanto terrenos agrícolas como hábitats naturales.

