Incendios Capítulo Dos: La catástrofe silenciada – Cenizas, contaminación marina y la indiferencia del PP en Galicia

Mientras los medios nacionales se centran en las imágenes de casas calcinadas y bosques en llamas, una segunda ola de destrucción avanza en silencio: la contaminación marina y fluvial provocada por los incendios forestales, una crisis ecológica, económica y social que amenaza con asfixiar el litoral gallego mucho más de lo que ya esta. La Xunta del PP mira hacia otro lado. No hay planes, no hay prevención, no hay respuesta. Solo promesas vacías y una no-gestión que ya ha costado vidas, biodiversidad y sustento a miles de familias mariscadoras.