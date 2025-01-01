Incendios Capítulo Dos: La catástrofe silenciada – Cenizas, contaminación marina y la indiferencia del PP en Galicia

Mientras los medios nacionales se centran en las imágenes de casas calcinadas y bosques en llamas, una segunda ola de destrucción avanza en silencio: la contaminación marina y fluvial provocada por los incendios forestales, una crisis ecológica, económica y social que amenaza con asfixiar el litoral gallego mucho más de lo que ya esta. La Xunta del PP mira hacia otro lado. No hay planes, no hay prevención, no hay respuesta. Solo promesas vacías y una no-gestión que ya ha costado vidas, biodiversidad y sustento a miles de familias mariscadoras.
| etiquetas: incendios-contaminación marina , desidia politica , mariscadores
La pregunta que muchos se hacen es: si todo esto es cierto, si el modelo del PP ha sido un desastre ecológico, social y económico, ¿por qué Galicia sigue votando al PP? La respuesta es triste: porque muchos gallegos y gallegas andan agora na horta e non ven as verzas. Porque el miedo al cambio, la dependencia de un sistema clientelar, la falta de alternativas visibles y la manipulación mediática han hecho que una parte significativa de la población… » ver todo el comentario
Y ojo, aquí entra el "PP son malos, más lo otros ...." Y ahí es donde saca votos el PP.
total, los van a seguir votando a pesar de los sobres, quemando galicia, trayendo a Altri, manipulen los periodicos, tvg