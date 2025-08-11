·
26

85
clics
Un incendio en Tres Cantos (Madrid) obliga a declarar el nivel 2 de alerta debido a la cercanía a viviendas
El incendio ha provocado el desalojo de las urbanizaciones de Soto de Viñuelas, en Tres Cantos, y de Fuente del Fresno, en San Sebastián de los Reyes
|
incendio
,
tres cantos
,
madrid
17 comentarios
#11
verocla
*
Está por el Soto de viñuelas
En directo Telemadrid YouTube
www.youtube.com/live/u0KYoFaxRIo?si=SIJ_d_4ewJ8Yva9s
2
K
37
#14
SeñorPresunciones
#11
Ufff, tiene malísima pinta.
0
K
12
#3
Pertinax
¿Nadie va a hablar de los mejores incendios?
1
K
32
#4
loborojo
#3
El agua mágica de Madrid les salvará
0
K
10
#9
ronko
#4
Habrá que subir la torre alta esa del gato como Goku.
0
K
7
#13
SeñorPresunciones
#4
¿Te refieres a la cerveza ?
0
K
12
#5
Beltenebros
#3
Esperemos que ningún consejero de la Comunidad de Madrid haga declaraciones al estilo de Mazón o del consejero de Medio ambiente de Castilla y León.
1
K
36
#8
reivaj01
#3
los mejores bomberos, los de Madriz
0
K
11
#6
rendri
Los mejores incendios, los de Madrid. Ahora en serio en Hortaleza apestaba a humo. Iba ahora por la m11 y había "niebla"
1
K
27
#10
ronko
Por Alcobendas llega un olor como a Encina, ya pensaba que era el vecino con la barbacoa pero lleva tiempo oliendo a encina y nada a carne.
1
K
23
#15
Cehona
Y en TeleMadrid sacando en directo como se quemaban vivas unas ovejas.
Periodismo de calidad.
0
K
16
#17
mmlv
la Comunidad de Madrid ha asumido el mando de la emergencia.
0
K
11
#7
wendigo
Por el corredor del henares también se ha notado
Saludos
0
K
10
#12
DrToxic
En Alcalá de Henares huele a humo, llega más lejos que San Fernando.
0
K
10
#1
Nas2meetu
Ha debido cambiar la dirección del viento porque el olor a quemado ha llegado de repente a la zona norte de Madrid ciudad.
0
K
9
#2
Beltenebros
*
#1
Huele a incendio en Madrid ciudad, y no sólo en el Norte (de la ciudad).
2
K
47
#16
Delapluma
#1
Sip. Yo estoy un poco más arriba y lo veo desde mi casa.
He bajado a Tres Cantos para ir al cine hoy (Supermán, que por cierto me ha gustado mucho), después cenamos y, ya en el cercanías, vi que había muchos nubarrones y una nube muy negra-negrísima, y yo pensando "¡jibó, la que va a caer, vaya nubarrones negros como mi alma negra!". Me suena el teléfono y me contesta mi madre medio desesperada "¡DITAAAAAAAA, ¿¿¿DÓNDE ESTÁS, QUE SE ESTÁ INCENDIANDO TRES CANTOS, SAL DE AHÍ…
» ver todo el comentario
0
K
10
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
