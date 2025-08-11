edición general
Un incendio en Tres Cantos (Madrid) obliga a declarar el nivel 2 de alerta debido a la cercanía a viviendas

Un incendio en Tres Cantos (Madrid) obliga a declarar el nivel 2 de alerta debido a la cercanía a viviendas

El incendio ha provocado el desalojo de las urbanizaciones de Soto de Viñuelas, en Tres Cantos, y de Fuente del Fresno, en San Sebastián de los Reyes

verocla
Está por el Soto de viñuelas
En directo Telemadrid YouTube
www.youtube.com/live/u0KYoFaxRIo?si=SIJ_d_4ewJ8Yva9s
SeñorPresunciones
#11 Ufff, tiene malísima pinta.
Pertinax
¿Nadie va a hablar de los mejores incendios?
loborojo
#3 El agua mágica de Madrid les salvará
ronko
#4 Habrá que subir la torre alta esa del gato como Goku. :troll:
SeñorPresunciones
#4 ¿Te refieres a la cerveza ?
Beltenebros
#3
Esperemos que ningún consejero de la Comunidad de Madrid haga declaraciones al estilo de Mazón o del consejero de Medio ambiente de Castilla y León.
reivaj01
#3 los mejores bomberos, los de Madriz
rendri
Los mejores incendios, los de Madrid. Ahora en serio en Hortaleza apestaba a humo. Iba ahora por la m11 y había "niebla"
ronko
Por Alcobendas llega un olor como a Encina, ya pensaba que era el vecino con la barbacoa pero lleva tiempo oliendo a encina y nada a carne.
Cehona
Y en TeleMadrid sacando en directo como se quemaban vivas unas ovejas.
Periodismo de calidad.
mmlv
la Comunidad de Madrid ha asumido el mando de la emergencia.

{0x1f631} {0x1f631} {0x1f631}
wendigo
Por el corredor del henares también se ha notado


Saludos
DrToxic
En Alcalá de Henares huele a humo, llega más lejos que San Fernando.
Nas2meetu
Ha debido cambiar la dirección del viento porque el olor a quemado ha llegado de repente a la zona norte de Madrid ciudad.
Beltenebros
#1
Huele a incendio en Madrid ciudad, y no sólo en el Norte (de la ciudad).
Delapluma
#1 Sip. Yo estoy un poco más arriba y lo veo desde mi casa.

He bajado a Tres Cantos para ir al cine hoy (Supermán, que por cierto me ha gustado mucho), después cenamos y, ya en el cercanías, vi que había muchos nubarrones y una nube muy negra-negrísima, y yo pensando "¡jibó, la que va a caer, vaya nubarrones negros como mi alma negra!". Me suena el teléfono y me contesta mi madre medio desesperada "¡DITAAAAAAAA, ¿¿¿DÓNDE ESTÁS, QUE SE ESTÁ INCENDIANDO TRES CANTOS, SAL DE AHÍ…   » ver todo el comentario
