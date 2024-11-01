Incendio en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar: arde el Cerro del Cinto

El paraje del Cerro del Cinto, en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, está siendo pasto de las llamas. Un incendio forestal se mantiene activo desde las 20:30 horas en esta zona ubicada junto a la localidad nijareña de Rodalquilar, conocida por sus viejas minas de oro. Hasta el lugar se han desplazado 3 grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de Medio Ambiente y dos autobombas, según informan desde la cuenta oficial de Instagram del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA).