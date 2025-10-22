edición general
Un incendio en un monte cerca de Gijón obliga a desalojar a varios vecinos

El fuego se localiza en el monte Areo y los desalojados son residentes de las viviendas de la zona del Camín de la Melendrera.

