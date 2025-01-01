edición general
Incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba: "Hay daños, pero no va a ser una catástrofe"

Un virulento incendio ha puesto en peligro el importante patrimonio histórico-cultural de la Mezquita de Córdoba, que afortunadamente se ha salvado de un daño mayor

