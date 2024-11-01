Un incendio en un garaje de Zaragoza calcina varios coches de un piso de viviendas en el Arrabal

Aparatoso incendio el originado el lunes por la noche en la primera planta de un garaje de viviendas en el barrio zaragozano del Arrabal. Aunque afortunadamente no hay que lamentar ningún herido, el operativo del Bomberos del Ayuntamiento se ha alargado unas diez horas entre las labores de extinción y de ventilación de humo. Como consecuencia de las llamas, tres coches han quedado completamente calcinados, un cuarto vehículo se ha visto afectado, así como algunas tuberías del edificio. Los vecinos afirman que no tienen agua, luz y gas.