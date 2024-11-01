edición general
Un incendio en un garaje de Zaragoza calcina varios coches de un piso de viviendas en el Arrabal

Aparatoso incendio el originado el lunes por la noche en la primera planta de un garaje de viviendas en el barrio zaragozano del Arrabal. Aunque afortunadamente no hay que lamentar ningún herido, el operativo del Bomberos del Ayuntamiento se ha alargado unas diez horas entre las labores de extinción y de ventilación de humo. Como consecuencia de las llamas, tres coches han quedado completamente calcinados, un cuarto vehículo se ha visto afectado, así como algunas tuberías del edificio. Los vecinos afirman que no tienen agua, luz y gas.

duckcurve
Dacia Sandero.

El mismo que el del garaje de Alcorcón.

No es eléctrico.
AMartian
#2 el del garaje de Alcorcón fue un Panamera adaptado para una persona que había sufrido un ictus y que perdió el control y lo empotró en el Dacia
Pixmac
#6 Pero el que comenzó a arder fue el Dacia.

Por lo que he visto, muchos de los coches que he visto en incendios son los Citröen Xsara, Xsara Picaso, VW Golf, Ford Focus, Peugeot 206,... y, por lo visto, el Dacia Sandero. Todos son coches de unos 20 años o más y seguramente con un deficiente mantenimiento.
Khadgar
#2 Hombre, es que si fuera eléctrico sería noticia, estaría en el titular, y la conversación tornaría sobre como de inseguros son los coches eléctricos.
TardisKun
Esto... Es del lunes... ¿Actualidad?
makinavaja
#5 Los medios oficiales de Zaragoza son un poco leeentoooooos... :-D
TardisKun
#8 Eso o que están hablando del lunes que viene y van de visionarios :shit:
salteado3
#4 Hay que prohibir que se aparque coches a combustión en los sótanos o garajes comunitarios. 10 horas han estado para apagar el incendio y ha quemado tuberías.

Un desastre.

Es más seguro que solo dejen aparcar coches eléctricos que arden 20 veces menos.:troll:
MADMax2
Por si alguien lo pregunta , no no dicen si el coche comía jamón o voltios, y tampoco si se había fabricado en Marruecos, España o Rumanía.
duckcurve
#1 Si lo dice
MADMax2
#3 Si, ahora lo veo, pero no dice si es versión eléctrica (Dacia Sandero Stepway) , gasolina o gasolina+glp el eléctrico es el spring,

Si es el Sandero entonces lo más probable es que sea Marroquí
