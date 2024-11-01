Un incendio en un garaje de Zaragoza calcina varios coches de un piso de viviendas en el Arrabal

Aparatoso incendio el originado el lunes por la noche en la primera planta de un garaje de viviendas en el barrio zaragozano del Arrabal. Aunque afortunadamente no hay que lamentar ningún herido, el operativo del Bomberos del Ayuntamiento se ha alargado unas diez horas entre las labores de extinción y de ventilación de humo. Como consecuencia de las llamas, tres coches han quedado completamente calcinados, un cuarto vehículo se ha visto afectado, así como algunas tuberías del edificio. Los vecinos afirman que no tienen agua, luz y gas.
| etiquetas: arrabal , zaragoza , garaje , coche
El mismo que el del garaje de Alcorcón.
No es eléctrico.
Por lo que he visto, muchos de los coches que he visto en incendios son los Citröen Xsara, Xsara Picaso, VW Golf, Ford Focus, Peugeot 206,... y, por lo visto, el Dacia Sandero. Todos son coches de unos 20 años o más y seguramente con un deficiente mantenimiento.
Un desastre.
Es más seguro que solo dejen aparcar coches eléctricos que arden 20 veces menos.
, pero no dice si es versión eléctrica (Dacia Sandero Stepway) , gasolina o gasolina+glpel eléctrico es el spring,
Si es el Sandero entonces lo más probable es que sea Marroquí