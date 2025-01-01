edición general
1 meneos
4 clics

Incendiarios

El fuego siempre ha atraído la atención del hombre y en la literatura abundan las referencias a este término, que unas veces representa poder y pasión, y otras terror y destrucción. Desde la antigüedad, el fuego provocado ha sido considerado un grave delito y el incendiario, castigado con rigor. El Derecho Romano (Ley de las Doce Tablas) establecía que “El que hubiere incendiado un edificio o una parva de trigo junto a una casa está ordenado que, atado y azotado, sea quemado vivo si lo hubiera hecho a sabiendas y a conciencia”.

| etiquetas: incendiario , incendio , fuego , justicia , castigo
1 0 0 K 9 cultura
3 comentarios
1 0 0 K 9 cultura
JanSmite #1 JanSmite
Yo a los pirómanos los ponía a apagar incendios junto a los bomberos forestales, a pie de fuego. Si tanto le gusta, estará encantado de verlo tan de cerca… :-P
0 K 13
Calomar #3 Calomar
#1 Alguno lo ha hecho para conseguir el trabajo de extinción de incendios. No es la mejor solución
Lo que hay que hacer es quitarle todo igual que el ha hecho con el monte. Dejarlo sin un duro, son tierras, sin nada. Solo un periódico para taparse en un banco en las noches de invierno
0 K 9
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Ya sean incendiarios que deberian juzgarse como terrorismo, con la perpetua revisable, tambien al piromano, hay que plantearse la vuelta de institucion como los antiguos manicomios, se ha evolucionado mucho para que sigamos con el problema de salud mental en este pais, con los piromanos incluidos, para que sigamos mirando hacia otro lado
0 K 8

menéame