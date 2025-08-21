Incendia un bar por no darle mayonesa para el bocadillo

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Córdoba que prendió fuego este miércoles a un bar de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), donde pidió que le diesen mayonesa para el bocadillo que estaba tomando y, tras recibir una negativa, rocío con gasolina el establecimiento y lo incendió.
| etiquetas: incendia , bar , sevilla , detenido , mayonesa , los palacios , gastronomía
aunque el camarero le dijo que no tenían en el bar.
[...] Agentes de la Policía Local de Los Palacios llegaron inmediatamente al local. Ayudados por una camarera que siguió al hombre, pudieron detenerle. Y llevarle a un centro de salud para atenderle de las quemaduras que sufrió.
En este suceso fue la única persona afectada, [...]
Pero no si se comió el montadito