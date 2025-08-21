edición general
Incendia un bar por no darle mayonesa para el bocadillo

Incendia un bar por no darle mayonesa para el bocadillo

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Córdoba que prendió fuego este miércoles a un bar de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), donde pidió que le diesen mayonesa para el bocadillo que estaba tomando y, tras recibir una negativa, rocío con gasolina el establecimiento y lo incendió.

sleep_timer #4 sleep_timer
Conducta plausible, sobreseido.
RamonMercader #5 RamonMercader
Lo entiendo perfectamente,que no quiere decir que lo apoye, pero lo entiendo
#2 Pivorexico *
Pensaba que Michael Douglas a sus 80 años andaba más calmado , suerte que no se zumbó a nadie .
camvalf #3 camvalf
Es así como hay que hacer las reclamaciones, que que claro que no estás contento con el servicio 8-D
#1 ombresaco
cada vez que entro en bar con un bote de gasolina me pasa lo mismo
Pacofrutos #8 Pacofrutos *
#1 La UCO investiga que es posible que el bar no dispusiera de tortilla de patatas con cebolla a disposición de la clientela. De ser así el detenido pasaría a ser puesto en libertad inmediatamente sin cargos.
#10 Tiranoc
#1 ¿Que no te dan mayonesa?
#6 cocococo
Si alguien se pone a vender bocadillos en un bar y no tiene mayonesa... lo mejor es que cierre el bar y se dedique a otra cosa.
#7 Grandpiano
La noticia no aclara si después le dieron la mayonesa.
#9 ombresaco *
#7 creo que sesobreentiende
aunque el camarero le dijo que no tenían en el bar.

[...] Agentes de la Policía Local de Los Palacios llegaron inmediatamente al local. Ayudados por una camarera que siguió al hombre, pudieron detenerle. Y llevarle a un centro de salud para atenderle de las quemaduras que sufrió.

En este suceso fue la única persona afectada, [...]


Pero no si se comió el montadito
