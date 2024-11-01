Incel: Qué son y cuál es el significado de foid, chad y brocels

El término “incel” proviene de “involuntary celibate” (célibe involuntario). Describe a personas, en su mayoría hombres, que aseguran no poder tener relaciones afectivas o sexuales a pesar de desearlo. De esta manera, se genera el término “foid”, que es un término despectivo que usan para referirse a las mujeres. Deriva de “female humanoid” y refleja la deshumanización con la que estos foros suelen hablar del género femenino. Por otra parte, los “chad”, representan al hombre considerado físicamente atractivo, seguro de sí mismo y exitoso