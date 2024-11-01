edición general
Incel: Qué son y cuál es el significado de foid, chad y brocels

El término “incel” proviene de “involuntary celibate” (célibe involuntario). Describe a personas, en su mayoría hombres, que aseguran no poder tener relaciones afectivas o sexuales a pesar de desearlo. De esta manera, se genera el término “foid”, que es un término despectivo que usan para referirse a las mujeres. Deriva de “female humanoid” y refleja la deshumanización con la que estos foros suelen hablar del género femenino. Por otra parte, los “chad”, representan al hombre considerado físicamente atractivo, seguro de sí mismo y exitoso

8 comentarios
Pedro_Bear #6 Pedro_Bear
Incels odiando que los llamen incels, votando negativo la noticia xD
mis_cojones_en_bata #8 mis_cojones_en_bata
#6 solo hay que ver los perfiles para darse cuenta del "perfil" ideológico xD

#3 Toponotomalasuerte
Yo por eso follo todo lo que puedo.
#4 fremen11
#3 Será que follas todo lo que te dejan.....porque por poder.......:troll: :troll:
#5 Toponotomalasuerte
#4 si, cuando me dejan tb follo. Los mejores polvos son precisamente los de después de dejarlo. :troll:
capitan__nemo #2 capitan__nemo
La subcultura incel la creo hollywood.
frankiegth #1 frankiegth *
Antes a la frustración se la trataba con especialistas, ahora se aprovecha para generar violencia. Que no os utilicen.
SegarroAmego #7 SegarroAmego
Cuántas gilipolleces juntas
menéame