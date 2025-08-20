Incedios Extremadura: Llamada la responsabilidad tras quedarse bomberos atrapados en un "sándwich de fuego"

Vecinos prendieron las malas hierbas de sus cerezos para frenar el avance de las llamas y encerraron en la tarde noche de ayer a los efectivos entre dos líneas de fuego (la del propio incendio y la de los cerezos). Las autoridades piden a los ciudadanos que no actúen por libre: "no pongamos en peligro a quienes nos están protegiendo" "Pudieron salir, pero si la situación se hubiera complicado colocan a los efectivos en una situación de peligrosidad absoluta"