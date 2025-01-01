edición general
Inauguradas las primeras olimpiadas de robots

Imágenes del primer día de las olimpiadas de robots que se están celebrando en China. Hay 280 equipos de 16 países diferentes. Los robots compiten en disciplinas como atletismo, fútbol o boxeo.

#1 capitan.meneito
Me suena dupe
Gry #2 Gry
#1 Yo no la encuentro, hace un mes o así hubo un evento parecido en China pero solo para universidades chinas.
Apotropeo #3 Apotropeo
¿ También rompen las camas de tanto follar como los atletas humanos?
#4 donchan
Esto se inventó hace tiempo

www.youtube.com/watch?v=MpmgpbRBC1w
