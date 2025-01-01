·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7131
clics
Estos son los lugares que serán inhabitables desde 2050, según la NASA
7030
clics
China cae rendida ante Marta Santana, la turista española que salvó a un menor de morir ahogado: "Acto heroico"
5140
clics
García Albiol le afea a un bombero de Madrid que hable sólo de Ayuso: su réplica no la vieron venir ni en Génova
4785
clics
"Una patada en la boca": la subida de precios de los productores anticipa el verdadero golpe de los aranceles de Trump
6408
clics
Paco Porras gana a Javier Cárdenas el juicio por las graves lesiones de su vídeo siendo arrastrado por una lancha
más votadas
661
El mapa autonómico del gasto en prevención de incendios: Castilla y León ha recortado su presupuesto un 90% en 13 años
367
Madrid, la única gran capital que cierra sus parques con calor extremo
484
Las civilizaciones no caen por azar: según la ciencia siempre hay una élite narcisista acumulando poder detrás del desastre
268
Aficionados israelíes causan indignación en Polonia con una pancarta de "asesinos" (EN)
319
García Albiol le afea a un bombero de Madrid que hable sólo de Ayuso: su réplica no la vieron venir ni en Génova
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
53
clics
Inauguradas las primeras olimpiadas de robots
Imágenes del primer día de las olimpiadas de robots que se están celebrando en China. Hay 280 equipos de 16 países diferentes. Los robots compiten en disciplinas como atletismo, fútbol o boxeo.
|
etiquetas
:
robot
,
olimpiadas
3
1
0
K
37
ocio
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
37
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
capitan.meneito
Me suena dupe
0
K
10
#2
Gry
#1
Yo no la encuentro, hace un mes o así hubo un evento parecido en China pero solo para universidades chinas.
0
K
14
#3
Apotropeo
¿ También rompen las camas de tanto follar como los atletas humanos?
0
K
9
#4
donchan
Esto se inventó hace tiempo
www.youtube.com/watch?v=MpmgpbRBC1w
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.youtube.com/watch?v=MpmgpbRBC1w