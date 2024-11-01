Se inaugura el primer velódromo del mundo con superficie de aluminio  

Arizona acaba de hacer historia en el ciclismo con la inauguración del primer velódromo del mundo con superficie de aluminio, el Tucson Velodrome, donde los veranos superan con facilidad los 37 °C. El recinto cuenta con pista olímpica de 250 metros y peraltes de 42 grados. A diferencia de la mayoría de velódromos al aire libre, construidos en hormigón, el Velódromo emplea aluminio como superficie de rodadura, lo que garantiza mayor durabilidad, menor mantenimiento y permite usarlo e todo el año, algo impensable con las superficies tradicionales