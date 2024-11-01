edición general
Se inaugura una exposición con obras críticas con Israel que han sido denunciadas por antisemitas por parte de un grupo sionista

La muestra ‘GENOCIDIO’, cuyo objetivo es ofrecer una respuesta artística a los intentos de silenciar la solidaridad con Palestina, presenta en Madrid obras de 40 creadores. Tres de las piezas han recibido la acusación de antisemitismo y de incurrir en delito de odio por parte de ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio) grupo de presión que es la principal herramienta de batalla cultural del sionismo en España, mediante la agitación y la propaganda.

Escafurciao #3 Escafurciao *
No hay duda de lo repugnante que es el estado zionista del gran Israel, pero es ser más despreciable si cabe, que sean ellos los que usen a todos los pobre judíos que asesino el repugnante estado nazi de la gran Germanía, para poder seguirar matando.
hakcer_dislexico #1 hakcer_dislexico *
"A comerme las gonadas".

Dijo la comisaria de la exposicion :-D :troll:

Por cierto, la ACOM no es la asociacion catalana de observadores meteorologicos ?

www.acom.cat/

Que hace haciendo lobby?
#2 Poligrafo
AntiSionismo, se dice antisionismo putos genocidas.
