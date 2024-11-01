Se inaugura una exposición con obras críticas con Israel que han sido denunciadas por antisemitas por parte de un grupo sionista

La muestra ‘GENOCIDIO’, cuyo objetivo es ofrecer una respuesta artística a los intentos de silenciar la solidaridad con Palestina, presenta en Madrid obras de 40 creadores. Tres de las piezas han recibido la acusación de antisemitismo y de incurrir en delito de odio por parte de ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio) grupo de presión que es la principal herramienta de batalla cultural del sionismo en España, mediante la agitación y la propaganda.
| etiquetas: genocidio , israel , palestina , exposición , madrid
Dijo la comisaria de la exposicion
Por cierto, la ACOM no es la asociacion catalana de observadores meteorologicos ?
www.acom.cat/
Que hace haciendo lobby?